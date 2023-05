Buspas na Głębockiej chcą wytyczyć latem. Gdzie uruchomią kolejny?

Drogowcy przymierzają się do zapowiadanych w ubiegłym roku zmian w ciągu Głębockiej i św. Wincentego. Jedną z najważniejszych jest wytyczenie buspasa, który ułatwi mieszkańcom Białołęki dotarcie do stacji metra na Bródnie. Nie będzie to jedyny buspas, jaki ma powstać w tym roku. Badania wskazują, że w miejscach, gdzie pojawiają się tego typu udogodnienia, liczba pasażerów w autobusach wyraźnie wzrasta.

W październiku ubiegłego roku Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał, że buspas w ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego powstanie na odcinku od trasy S8 do skrzyżowania z Kondratowicza. Pasy dla autobusów powstaną w obu kierunkach - by, jak zapewniało miasto - ułatwić pasażerom komunikacji podróż także z metra w kierunku Białołęki. Po zachodniej stronie ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego buspas powstanie od przystanku autobusowego "CH Targówek 03" do ulicy Kondratowicza. Natomiast po stronie wschodniej buspas zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborskiej, a zakończy na wysokości przystanku "CH Targówek 03". Na tych odcinkach, tam, gdzie dziś jest jeden pas, zostanie poszerzona jezdnia. Kiedy należy spodziewać się pierwszych prac?

Buspas chcą wytyczyć latem

- Buspas powstaje w ramach umowy z zarządcą centrum handlowego i po ich stronie jest przygotowanie dokumentacji projektowej, więc czekamy, aż ją od nich dostaniemy. Myślę, że to kwestia kilku tygodni. Gdybyśmy ją otrzymali w maju, chcielibyśmy znaleźć wykonawcę tak, żeby zasadnicze prace przebiegły latem. To by było optymalne rozwiązanie – powiedział Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM.

Inwestycja w ciągu Głębockiej ma też ułatwić życie pieszym i rowerzystom, którzy jeżdżą w tym miejscu chodnikiem, co skutkuje wieloma konfliktowymi sytuacjami. Droga rowerowa w tym miejscu urywa się na wysokości centrum handlowego Atrium Targówek. - Założenie jest takie, żeby w ramach tego projektu przedłużyć ją do ronda przed Trasą Toruńską, przeprowadzić przez Głębocką i dołączyć do istniejącej w tym miejscu – wskazał Dybalski.

Tu powstaną nowe buspasy Google Maps

Skromne plany ratusza

Przy okazji przygotowań do wyznaczenia buspasa na Głębockiej zapytaliśmy w stołecznym ratuszu o plany miasta na ten rok w kwestii kolejnych tego typu ułatwień dla pasażerów komunikacji miejskiej. Te okazały się dość skromne. Oprócz buspasa w ciągu ulicy Głębockiej i św. Wincentego powstanie jeszcze jeden: w ciągu Modlińskiej – na odcinku od Aluzyjnej do Światowida (przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka).

- Wdrożenie planowane jest wraz z uruchomieniem nowego skrzyżowania Modlińska-Światowida, czyli w drugiej połowie 2023 roku. Łączna długość buspasów w Warszawie po realizacji obu inwestycji wyniesie około 73 kilometry – przekazał Jakub Leduchowski, zastępca rzecznika prasowego stołecznego ratusza.

W ciągu Głębockiej zostanie wytyczony buspas W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Wzrost o 68 procent

W ubiegłym roku sporo emocji wśród mieszkańców wywołało wytyczenie buspasów w ciągu Doliny Służewieckiej (w styczniu) oraz Puławskiej (w październiku). Uruchomienie pierwszego z nich było możliwe dzięki oddaniu do użytku tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, co znacznie odciążyło permanentnie zatłoczoną Dolinę Służewiecką. Decyzja o dwukilometrowym buspasie zapadła w ratuszu błyskawicznie. Pierwsze autobusy przejechały po nim ledwie dwa tygodnie po otwarciu tunelu. Z danych zaprezentowanych przez ZTM w połowie stycznia wynikało, że liczba pasażerów w autobusach przejeżdżających przez Dolinę Służewiecką wzrosła o 68 procent. Średnio w dni robocze z przystanków Nowoursynowska i Dolina Służewiecka w obu kierunkach korzystało w październiku 2021 roku 15 648 pasażerów, natomiast w styczniu 2022 - 26 790.

W mediach społecznościowych nie zabrakło wtedy głosów krytyki ze strony niektórych kierowców, te równoważyły jednak komentarze zadowolonych ze zmian pasażerów komunikacji miejskiej.

Dolina Służewiecka po wytyczeniu buspasa ZDM

Więcej pasażerów w autobusach kursujących Puławską

Kierowcy protestowali też przeciwko buspasowi na Puławskiej. W sprawę zaangażowała się dzielnicowa radna Olga Górna, która przygotowała petycję. Zaapelowała w niej o to, aby buspas działał jedynie w dni powszednie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Minęło kilka miesięcy, korki są mniejsze i - jak pokazały wyniki przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego badań - z autobusów kursujących Puławską zaczęło korzystać więcej osób.

Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM przekazał nam dane z badań potoków pasażerskich w autobusach linii 709, 727 i 739. Do pogłębionej analizy wybrano zespół przystanków Sójki w okolicy skrzyżowania Puławskiej z Płaskowickiej. Pomiary przeprowadzono m.in. we wrześniu i październiku 2022 roku (tuż po uruchomieniu buspasa) oraz w styczniu 2023 roku. - Zestawienie liczby pasażerów wszystkich autobusów wskazuje na wzrost ich liczby w październiku w porównaniu do września o około 18 procent. Łącznie w tym zespole przystankowym w październiku odnotowaliśmy blisko 21 tysięcy osób dziennie, przy przeciętnej liczbie 17,5 tysięcy we wrześniu. Również w weekendy przyrost liczby pasażerów jest znaczący, ponieważ sięgał 25 procent - wyliczył Kunert. Dla porównania: w całej sieci Warszawskiego Transportu Publicznego między wrześniem a październikiem liczba pasażerów wzrosła o 9,8 procent.

Kunert wskazał, że zanotowany jesienią trend wzrostowy umocnił się w styczniu. W całej sieci liczba pasażerów w październiku była o 6 procent wyższa niż w styczniu. Jest to - jak twierdzi Kunert - zjawisko cykliczne. - Zestawienie pasażerów wszystkich autobusów na analizowanych przystankach wskazuje na wzrost ich liczby w styczniu, w porównaniu do października o około 4 procent, a w odniesieniu do września o około 23 procent. Łącznie w tym zespole przystankowym w styczniu odnotowaliśmy ponad 21,5 tysięcy osób dziennie przy przeciętnej liczbie około 20,9 tysięcy w październiku - podsumował Kunert.

Na Puławskiej wytyczono buspas Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Na Puławskiej wytyczono buspas | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Autor:Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl