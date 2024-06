Połamane drzewa w Otwocku, grad w Józefowie

Zaznaczono, że prognozowane są burze od godz. 14:00 do godz. 24:00. Mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami może wystąpić grad. W czasie burzy należy: - unikać otwartych przestrzeni, - nie chować się pod drzewami, - zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.