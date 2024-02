Burmistrzowie dzielnic chcą do sejmiku

czytaj dalej

Widmo rozkopania centralnego odcinka Alej Jerozolimskich wisi nad Warszawą. Kolejarze muszą gruntownie wyremontować tunel i tory, co będzie się wiązać z całkowitym zamknięciem dla ruchu na śródmiejskiej arterii. - Między placem Zawiszy a Powiślem będzie wielki wąwóz - zapowiada obrazowo prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie ma pewności, kiedy prace się rozpoczną, mimo to urzędnicy szczegółowo się do nich przygotowują.