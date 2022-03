Burmistrz zarzuca: operator numeru 112 odmówił karetki ciężarnej uchodźczyni

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski złożył zażalenie na zachowanie operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie, który miał odmówić wysłania karetki do kobiety z Ukrainy w zaawansowanej ciąży. Wojewoda odpowiada, że prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Opisana w piśmie sytuacja miała miejsce 5 marca w hali Dworca Zachodniego, gdzie trafia wiele osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Pełniący tam dyżur pracownik socjalny, który pomagał uchodźcom, zaobserwował niepokojącą sytuację. "Kobieta w zaawansowanej ciąży trzymała się za brzuch i pochylała do przodu. Pracownik ustalił, że 26-letnia Ukrainka jest w trzecim trymestrze i poprzedniego dnia przypadkowo wylała na brzuch gorący napój" - opisał sytuację w piśmie do wojewody burmistrz Woli. Kobieta podróżowała jeszcze z dwójką dzieci w wieku trzech i pięciu lat, w związku z tym nie była w stanie samodzielnie dostać się do szpitala.