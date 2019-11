Artur W. nie jest już burmistrzem Włoch. Radni byli jednomyślni

Burmistrz Włoch Artur W. został odwołany. Dzielnicowi radni byli zgodni co do tego, że urzędnik podejrzany o przyjęcie łapówki od dewelopera, powinien stracić stanowisko.

Pierwszy dotyczył projektów uchwał dotyczących wyboru nowego burmistrza oraz jego dwóch zastępców. Złożyli go radni Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej planowano, że ich wybór nastąpi na kolejnej sesji o 18.30. Natomiast radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o dodanie do porządku obrad projekt uchwały "w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw wyjaśnienia nieprawidłowości w sprawie korupcji w Urzędzie Dzielnicy Włochy dotyczącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy w okresie kadencji burmistrza Artura W." W obu przypadkach za przyjęciem wniosków głosowali wszyscy zebrani na sali obrad radni - 21 osób.

Odwołanie burmistrza

Dyskusja radnych

- Po roku waszych rządów należy zadać pytanie: co udało się zrobić? Czy będzie to skok rozwojowy, czy skok na kasę samorządowych urzędników? Czy będzie to szastanie pieniędzmi na służbowe samochody, czy zewnętrzną kancelarię prawniczą, chociaż w urzędzie dzielnicy jest komórka radców prawnych? Czy będą to inne pieniądze dla prywatnego fotografa dla zarządu dzielnicy? - pytał Młynarek. Jak zaznaczył, na pewno zapamiętane zostanie "łamanie demokracji na sesjach rady dzielnicy". - Byliśmy jednym klubem pozbawionym miejsca w prezydium rady dzielnicy - dodał. - Czy wreszcie ta kadencja zostanie zapamiętana z największej afery w historii naszej dzielnicy, która będzie niechlubną wizytówką dla naszych mieszkańców. To efekt waszych rządów - mówił do radnych koalicji rządzącej dzielnicą.