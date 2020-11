Problemy budżetowe warszawskiego pogotowia. "Dziurę, która powstała przez pandemię, trzeba jakoś zasypać"

Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w Warszawie poinformowała, że od marca do października na walkę z COVID-19 wydała już 17 milionów złotych. "W perspektywie mamy budżet, który ma być zmniejszony aż o 8 procent" - alarmują przedstawiciele Meditrans.

Jak przekazał Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans, problemy finansowe tej firmy są dotkliwe i wpędzają ją w spiralę zadłużenia. - Sytuacja jest bardzo trudna, bo walka z pandemią generuje koszty na niespotykanym wcześniej poziomie. Nie dość, że sprzęty, w tym ambulanse są eksploatowane do granic możliwości, co oznacza, że trzeba będzie je wymienić znacznie wcześniej, niż w normalnych warunkach, to dochodzą nam jeszcze zakupy środków ochrony osobistej liczone w setkach tysięcy sztuk – powiedział Owczarski.