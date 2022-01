Budżet obywatelski Warszawy. Ostatnie dni na zgłaszanie projektów

Już tylko do wtorku można zgłaszać projekty w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Ratusz czeka na propozycje mieszkańców dotyczące tego, na co wydać pieniądze z budżetu. Dotychczas miasto zrealizowało blisko cztery tysiące takich projektów.

- Jeżeli w waszej okolicy czegoś brakuje, chcielibyście coś poprawić opiszcie swoją propozycję i zgłoście ją - to ostatnie dni, kiedy możecie to zrobić w tej edycji. Warszawa zmienia się dzięki mieszkańcom, dzięki Wam. Warto więc skorzystać z możliwości, jakie daje budżet obywatelski - przypomina cytowana w komunikacie miasta Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Warszawie.

Projekty w tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać do 25 stycznia (włącznie) do północy. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów: - internetowo - przez stronę bo.um.warszawa.pl; - papierowo - formularz można otrzymać w każdym urzędzie dzielnicy lub pobrać ze strony urzędu i samodzielnie wydrukować. Wypełniony formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami (w tym listą osób popierających projekt) należy złożyć osobiście w urzędzie dzielnicowym lub wysłać pocztą z dopiskiem "Budżet obywatelski".