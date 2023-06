1183 pomysły na wydanie 100 milionów złotych. Decyzja w rękach mieszkańców

W czwartek rozpoczęło się głosowanie w 10. edycji budżetu obywatelskiego. Głos może oddać każdy warszawiak i warszawianka. Łącznie zgłoszono 1183 projektów. Do wydania jest ponad 100 milionów złotych.

W czwartek o północy ruszyło głosowanie w 10. edycji budżetu obywatelskiego. Może zagłosować każdy warszawiak, niezależnie od tego, czy jest osobą zameldowaną w Warszawie, czy nie. Oddać głos mogą również osoby niepełnoletnie. Głosować można w wersji tradycyjnej: w urzędzie dzielnicy lub internetowo, poprzez stronę bo.um.warszawa.pl. Tam też można zapoznać się ze zgłoszonymi projektami.

Głosowanie potrwa do 30 czerwca do północy, a wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca w Pałacu Kultury i Nauki.

Do wyboru 1065 projektów dzielnicowych i 118 ogólnomiejskich

Do głosowania zostało dopuszczonych 1065 projektów dzielnicowych i 118 projektów ogólnomiejskich. - To jest duża liczba i ona przekłada się na różnorodność projektów - oceniła podczas czwartkowej konferencji prasowej Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym ratuszu.

Konferencja prasowa dotycząca budżetu obywatelskiego tvnwarszawa.pl

Jak powiedziała, dużo pomysłów dotyczy: małej architektury, budowy ścieżek rowerowych, przebudowy skwerów, remontów chodników, boisk i placów zabaw. Zgłaszane są także projekty zielone - nasadzenia nowych drzew i krzewów. Jak zauwazyła Zdrodowska, popularnością cieszą się również tzw. projekty miękkie, jak organizacja spotkań sąsiedzkich, potańcówek, koncertów, zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Zanim projekt dopuszczono do głosowania, był weryfikowany przez urzędników pod kątem zgodności z prawem. O akceptacji lub jej braku decydowało również, czy da się go zrealizować w proponowanym terminie, za proponowaną sumę, na proponowanym terenie (czy nie koliduje z planami zagospodarowania).

Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Urząd Dzielnicy Śródmieście

Budżet obywatelski zmienia Warszawę, projekty odpowiadają na potrzeby

Ale, jak podkreśliła Karolina Zdrodowska, najważniejszy etap to głosowanie. Daje on mieszkańcom możliwość wybrania projektów, które "skradły ich serca, najbardziej im się podobają, w których upatrują swoje największe potrzeby". Jak dodała, od północy prawie 900 osób oddało już swój głos. - Zachęcam by mieszkanki i mieszkańcy zapoznali się z ofertą budżetu obywatelskiego, wczytali się w projekty i wybrali te, według których chcieliby zmieniać warszawską i lokalną rzeczywistość - powiedziała urzędniczka.

Jak podkreśliła budżet obywatelski zmienia Warszawę w najlepszy możliwy sposób - wedle potrzeb mieszkańców. - Wasze głosy mają moc, zadecydujcie wspólnie o tym, na co przekazać ponad 100 milionów złotych z budżetu miasta Warszawy - zaapelowała do mieszkańców Zdrodowska. - Jednocześnie budżet obywatelski jest świetną drogą do tego by budować społeczności lokalne, bo dyskusje spotkania toczą się wokół zgłaszanych projektów, a potem przy realizacjach i zrealizowanych już projektach - podkreśliła.

Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego UM Warszawa

90 tysięcy mieszkańców zgłosowało w zeszłym roku

- Budżet obywatelski od dekady zmienia Warszawę. Przez ten czas udało się zrealizować ponad cztery tysiące projektów, które zgłosili Warszawiacy do budżetu obywatelskiego i które mieszkańcy wybrali, ze względu na to, że budżet obywatelski ma zmieniać ich rzeczywistość i otoczenie Warszawy - podkreślił Mariusz Budziszewski, radny Warszawy (Koalicja Obywtelska).

W zeszłym roku zagłosowało ponad 90 tysięcy mieszkańców. - Zachęcamy by w tym roku pobić tę liczbę i dojść do 100 tysięcy. Mamy wpływ na otoczenie, mamy wpływ na historię naszego miasta - powiedział Budziszewski. Podkreślił także znaczenie miejsca, w którym odbyła się konferencja: okolica fontanny z żabkami. - Dzięki społeczności lokalnej i urzędowi dzielnicy Wola to miejsce zostało przywrócone i zrewitalizowane - uzupełnił.

O fontannie, powstałej w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego opowiedział Rafał Kowalczyk, autor projektu oraz członek grupy sąsiedzkiej SOS dla podwórek na Muranowie. Jak zaznaczył na powrót fontanny czekał z mieszkańcami 40 lat. - W końcu się udało. Mimo wielu lat drobnych nieporozumień i trudności. Parę lat w porównaniu z 40 latami czekania to jest nic - powiedział. Zachęcił również mieszkańców do głosowania. - To, ile pracy to kosztuje, wie tylko autor. Do was należy to co najłatwiejsze: oddanie głosu - podsumował.

Legendarne żabki powróciły na Muranów Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola Legendarne żabki powróciły na Muranów | ZGN Wola

Autor:mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl