Budżet na 2020 rok: bez obwodnicy Pragi i nowej części bulwarów

Budżet na 2020 rok został przyjęty przez radnych. Choć ratusz zapewnia, że przy podejmowaniu trudnych decyzji kierował się między innymi "odbiorem społecznym", to z planów wypadła między innymi niezwykle potrzebna obwodnica Pragi.

Zgodnie z projektem budżetu, przyjętym na ostatniej sesji Rady Warszawy, dochody miasta w 2020 roku mają wzrosnąć do 19,3 mld zł. W porównaniu do 2019 roku to o 1,4 mld zł więcej. Większe będą również wydatki, które wyniosą ponad 21,4 mld zł. Deficyt zatem wyniesie ponad 2,1 mld zł, a łączne zadłużenie miasta na koniec 2020 r. prognozowane jest na kwotę ponad 4,6 mld.