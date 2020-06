Budynek po dawnej uczelni wciąż niezabezpieczony. Wojewoda czeka na wniosek miasta, ratusz odbija piłeczkę

Wolska 43. Dwa kilkunastopiętrowe, połączone budynki - to była siedziba AlmaMer, prywatnej uczelni wyższej, która powstała w połowie lat 90. W roku 2016 została zamknięta. Do dziś toczą się liczne postępowania sądowe będące skutkiem zadłużenia sięgającego kilkunastu milionów złotych. Być może część długów dałoby się spłacić, gdyby ktoś zadbał o pozostawiony przez uczelnię majątek. Jednak na krążących w internecie zdjęciach widzimy, że budynek popada w ruinę. Nie ma też problemu, żeby do zamkniętej uczelni wejść, o czym informowaliśmy wielokrotnie na tvnwarszawa.pl.