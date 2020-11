"Ponad 140-letni świadek historii". W dawnym szpitalu powstanie Muzeum Getta Warszawskiego

- Historia budynku szpitala jest nierozerwalnie związana z historią warszawskich Żydów. Ufundowany przez rodziny żydowskich filantropów Bersohnów i Baumanów w okresie getta warszawskiego był jednym z dwóch szpitali żydowskich działających na jego terenie. W trudnych do wyobrażenia warunkach codziennie stając w obliczu niedostatku żywności i leków personel szpitala starał się ratować życie małych pacjentów - podkreślił Albert Stankowski.

Dyrektor przypomniał też, że w ostatnim czasie podjęto decyzję, dzięki której z Archiwum IPN do powstającej placówki zostanie wypożyczony oryginalny raport gen. SS Jürgena Stroopa, dokumentujący tłumienie przez Niemców powstania w getcie w 1943 roku. Ponadto do placówki - dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów - trafi oryginalny wózek, którym w okresie wojny przewożono zwłoki z warszawskiego getta na cmentarz.

Otwarcie placówki, powołanej do życia na przełomie lutego i marca 2018 roku, planowane jest na 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim - w 2023 roku.

"Niezwykłe miejsce pamięci"

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, od którego od października 2018 roku muzeum dzierżawiło budynek dawnego szpitala, a w poniedziałek zakupiło za około 23 miliony złotych, podkreślił, że od "dzisiaj muzeum staje się faktycznym właścicielem tego obiektu". Dodał, że stało się to na wniosek muzeum i przy zaangażowaniu środków ministerstwa kultury. - Myślę, że jak będą właścicielami, to będą całym sercem budowali i rozwijali to niezwykłe miejsce pamięci - mówił Struzik.