Budynek Kolei Nadwiślańskiej zabytkiem. "Bogaty detal architektoniczny"

Mazowiecki konserwator zabytków wpisał do rejestru budynek dawnego zespołu Warsztatów Kolei Nadwiślańskiej znajdujący się na Pradze Północ. Nieruchomość powstała w drugiej połowie XIX wieku.

Jak przekazał konserwator Jakub Lewicki, budynek przy Oliwskiej 14 to jeden z nielicznych, zachowanych przykładów zabudowy dawnych warsztatów Kolei Nadwiślańskiej. Pomimo przekształceń dokonanych po drugiej wojnie światowej, zachowane zostały najważniejsze cechy charakteryzujące tę zabudowę.

"Przede wszystkim jest to zastosowanie cegły licowej do opracowania ścian zewnętrznych z bogatym detalem architektonicznym oraz kamiennych rustykowanych cokołów. Nawiązanie do popularnych w II poł. XIX w. form architektonicznych nie pozbawiło jednak budynku indywidualnego wyrazu architektonicznego o wysokiej wartości artystycznej. Na szczególną uwagę zasługuje rozczłonkowanie bryły, zaakcentowanie wejścia poprzez środkowy ryzalit oraz ceglany naczółek, bogata dekoracja otworów okiennych w ryzalitach bocznych" - czytamy w komunikacie konserwatora. Lewicki podkreśla, że Warsztaty Kolei Nadwiślańskich miały zasadniczy wpływ na rozwój kolei w Warszawie, a także na rozkład przestrzenny Targówka i Pelcowizny.