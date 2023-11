Budują parking pod placem Powstańców Warszawy. Wiemy, jak się zmieni okolica

Budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy rozpoczęła się ponad rok temu. Aby umożliwić sprawny dojazd do obiektu i wyjazd z niego konieczne są zmiany na sąsiadującej z nim siatce ulic. Zarząd Dróg Miejskich poinformował właśnie, że ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania Świętokrzyskiej z placem Powstańców Warszawy.

Ułatwienie dla skręcających na parking

ZDM zapowiada, że przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Ponadto pojawi się udogodnienie dla skręcających do przyszłego parkingu. Obecnie Świętokrzyska na wysokości placu ma szerokość od dziewięciu do dwunastu metrów. Na jezdni wyznaczono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowe pasy do skrętu w lewo przed skrzyżowaniami.