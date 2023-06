Budowa zajezdni Annopol wkracza w nowy etap. Będą zmiany w komunikacji

Pierwsze zmiany potrwają od 24 do 25 czerwca. Wtedy tramwaje dojadą do Ronda Żaba, a dojazd w stronę Bródna będzie możliwy autobusem zastępczym. Od poniedziałku 26 czerwca tramwaje linii 1 i 3 wrócą na swoje trasy – skrócone do stacji metra Bródno. W trasę również wyjedzie komunikacja zastępcza.

Na budowie zajezdni Annopol trwają intensywne roboty ziemne, żelbetowe, murowe i przy konstrukcjach stalowych hal. Powstają ściany pomieszczeń magazynowych i warsztatowych. W budynkach lakierni, garażu pługów i wagonów powypadkowych zakończono murowanie ścian oraz rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej. Wykonano wykop pod zbiornik wody szarej – wody zbieranej po użyciu i wykorzystywanej kolejny raz.

Teraz budowa wkracza w kolejny etap, który wymaga około dwumiesięcznego zamknięcia odcinka torów – między pętlą Żerań Wschodni a ulicą Kondratowicza. Budowany będzie wjazd na tę pętlę od strony Żerania i nowej zajezdni. Natomiast prace w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Annopol i Inowłodzkiej potrzebne są do włączenia zajezdni w istniejący układ drogowo-torowy.

W tym czasie tramwaje linii 1 i 3 będą dojeżdżały do przystanku Metro Bródno, a dalszym odcinku będą kursowały autobusy zastępcze. Najpierw jednak trzeba przygotować trasę dla tramwajów dwukierunkowych.

W weekend tramwaje nie dojadą na Bródno

W najbliższy weekend 24-25 czerwca w rejonie przystanku Metro Bródno tramwajarze będą montowali rozjazd nakładkowy, który umożliwi zmianę kierunku jazdy tramwajom dwukierunkowym. W tym czasie tramwaje nie dojadą na Bródno. Linia 3 zostanie zawieszona, a tramwaje linii 1 i 4 będą kursowały tylko do Ronda Żaba. "Jedynka" i "czwórka" po dojechaniu do ronda, a przed wyruszeniem w dalsza trasę, zamienią się numerami – 1 "stanie się" 4 a 4 "zmieni się" w 1.

Pomiędzy Rondem Żaba a stacją metra Bródno będą jeździły autobusy linii zastępczej Z-1 na zmienionej trasie. Odcinek między pętlą Żerań Wschodni a stacją obsłużą autobusy linii 234, które od soboty będą kursowały na wydłużonej trasie. Na tory wyjadą również tramwaje uzupełniającej linii 73, jeżdżące między Gocławkiem a Ochotą.

Od 24 czerwca tramwaje przejeżdżające przez Rondo Żaba będą zatrzymywały się w obu kierunkach na tymczasowych przystankach, zlokalizowanych między jezdniami ulicy 11 Listopada, między rondem a tunelem pod linią kolejową.

Weekendowe trasy tramwajów i autobusów zastępczych

Oto szczegółowe trasy linii, obowiązujące tylko 24-25 czerwca:

1: PL. NARUTOWICZA – … – most Gdański – S. Starzyńskiego – RONDO ŻABA , 4: WYŚCIGI – … – 11 Listopada – RONDO ŻABA,

73 (tramwajowa linia uzupełniająca): BANACHA – Grójecka – Towarowa – Okopowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego - RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – J. Zamoyskiego - Grochowska – GOCŁAWEK,

Z-1: METRO BRÓDNO 07 - Rembielińska – Bartnicza – P. Wysockiego – św. J. Odrowąża – RONDO ŻABA 06 – św. J. Odrowąża – P. Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska - METRO BRÓDNO 07,

234: AUGUSTÓW – … – Daniszewska – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – P. Wysockiego – Bazyliańska – L. Kondratowicza – METRO BRÓDNO.

Zmiany od poniedziałku

Od poniedziałku, 26 czerwca, do stacji metra Bródno dojadą wszystkie tramwaje linii 3 i linii 1 w wybranych kursach, które będą obsługiwane wagonami dwukierunkowymi. Tramwaje linii 4 będą dojeżdżały do Ronda Żaba lub pętli Ratuszowa ZOO; 25 natomiast pojadą do Ratuszowa ZOO. W dni powszednie w godzinach szczytu pomiędzy stacją metra Bródno a Żeraniem Wschodnim będą kursowały autobusy zastępczej linii Z-1. Autobusy linii 234 pozostaną na trasie wydłużonej do metra.

Oto szczegółowe trasy linii, obowiązujące od 26 czerwca:

1: BANACHA – … – most Gdański – S. Starzyńskiego – rondo Żaba – św. J. Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – METRO BRÓDNO; kursy wariantowe: PL. NARUTOWICZA – … – most Gdański – S. Starzyńskiego – RONDO ŻABA,

3: GOCŁAWEK - … - 11 Listopada – św. J. Odrowąża - Matki Teresy z Kalkuty - Rembielińska – METRO BRÓDNO,

4: WYŚCIGI – … – 11 Listopada – RONDO ŻABA; kursy wariantowe: WYŚCIGI – … – 11 Listopada – rondo Żaba – S. Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA ZOO, 25: BANACHA – … - Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA ZOO,

Z-1: ZERAŃ WSCHODNI – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – P. Wysockiego – Bazyliańska – L. Kondratowicza – METRO BRÓDNO – L. Kondratowicza – Bazyliańska – P. Wysockiego – Marywilska – Odlewnicza – Annopol – ZERAŃ WSCHODNI.

Przybędzie tras tramwajowych

Zajezdnia na Annopolu będzie piątą zajezdnią tramwajową w Warszawie. Wkrótce przybędą nowe trasy tramwajowe – np. do Wilanowa i wzdłuż ulicy M. Kasprzaka. Do obsługi tych tras potrzebne są kolejne tramwaje – będą one serwisowane właśnie na Annopolu. Docelowo ma tu "nocować" ponad 150 niskopodłogowych wagonów – w tym m.in. nowoczesnych Hyundaiów.

Zajezdnia zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów. Długość wszystkich torów w białołęckim obiekcie, po których będą się poruszać szynowe pojazdy wyniesie ponad 14 km. Będzie to najnowocześniejsza zajezdnia w Polsce. Wyposażona zostanie w system informatyczny, który zautomatyzuje wielu czynności wykonywanych dotychczas ręcznie przez pracowników – przestawianie zwrotnic, serwisowanie czy zbieranie danych.

- Nowoczesna i zielona zajezdnia tramwajowa będzie pierwszą tego typu inwestycją w kraju, wykorzystującą w tak dużym zakresie odnawialne źródła energii. Pompy ciepła, ogniwa słoneczne, dedykowane zbiorniki gromadzące wodę deszczową – takie technologie będą wykorzystywane z pracy zajezdni. Unikalny projekt wzbogaci zieleń w postaci zielonych torowisk, ekranów na dachach oraz roślinność na budynkach - podaje ratusz w komunikacie.

Budowa rozpoczęła w 2022 roku, planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024 roku a koszt budowy to około 670 milionów złotych brutto. Projekt zyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

