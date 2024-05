Dwustumetrowa płyta nowego wiaduktu jest już gotowa

Płyta gotowa

Ponadto, równolegle w alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od Bajońskiej do Międzynarodowej, kontynuowana jest przebudowa sieci teletechnicznej. Prowadzone są również prace przy przebudowie oświetlenia ulicznego oraz budowie ekranów akustycznych, które mają pojawić się wzdłuż drogi.

Przebudowa wiaduktów na Saskiej Kępie

Prace na Saskiej Kępie to kolejny etap przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowane zostały: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Po oddaniu do ruch na kilka miesięcy przed czasem wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, prace skupiają się obecnie na modernizacji odcinka trasy przebiegającego przez prawobrzeżną część Warszawy.