Budują mur przeciwpowodziowy przy Wybrzeżu Helskim. Jesienią wytną kolejne drzewa

Prace przy budowie wału przeciwpowodziowego wzdłuż Wybrzeża Helskiego idą na przód. Po drzewach, których wycinka wywołała protesty, nie ma już śladu. Pojawił się za to wykop, pod przyszłe zabezpieczenia.

Przebudowa ponad dwukilometrowego odcinka Wybrzeży Helskiego i Szczecińskiego rozpoczęła się zimą. Pierwszym krokiem do jej rozpoczęcia była wycinka drzew, przeciwko której protestowali aktywiści i ekolodzy. - Wycinka trwała do końca lutego. Była prowadzona tylko po stronie zachodniej - mówi Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. - Wykonawca prowadzi teraz prace związane z budową muru przeciwpowodziowego. Na tym etapie są to głównie prace ziemne - dodaje.