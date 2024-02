Tramwaj do Wilanowa. Jedno skrzyżowanie zamkną, inne otworzą

W nocy z wtorku na środę rozpocznie się kolejny etap budowy tramwaju do Wilanowa. Drogowcy otworzą skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej z ulicą Sejmu Czteroletniego, ale zamkną inne połączenie.

Budowniczowie tramwaju do Wilanowa będą układali tory na skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej i ulic Hlonda oraz Klimczaka. Roboty rozpoczną się we wtorek, 13 lutego, przed północą.

Zmiana organizacji ruchu w Miasteczku Wilanów

W nocy z wtorku na środę zostanie otwarte we wszystkich relacjach skrzyżowanie alei Rzeczypospolitej z ulicą Sejmu Czteroletniego. Od strony ulicy Branickiego wytyczony zostanie osobny pas do skrętu w lewo w ulicę Sejmu Czteroletniego. Drugim pasem kierowcy pojadą prosto. Dla pieszych przy skrzyżowaniu pozostanie jedno przejście przez aleję Rzeczypospolitej.

W tym samym czasie wykonawca zamknie połączenie Hlonda z aleją Rzeczypospolitej. Na ulicy Klimczaka wymalowane będą dwa pasy do skrętu w lewo lub w prawo w aleję Rzeczypospolitej. Poruszający się aleją od strony centrum przez skrzyżowanie pojadą wyłącznie prosto. Na rondzie Sapiehy staną tablice informujące o braku przejazdu ulicą Hlonda do alei Rzeczypospolitej.

We wtorek, 13 lutego, około godziny 23 budowniczowie zamkną także fragment ulicy Zdrowej, pomiędzy aleją Wilanowską a Arbuzową. Wykonają tu przyłącze kanalizacji sanitarnej do jednej z podstacji. Prace zakończą się jeszcze w lutym. Do tego czasu Zdrowa nie będzie miała połączenia z aleją Wilanowską. Kierowcy dojadą od strony alei Rzeczypospolitej.