Rozpoczyna się jeden z ostatnich etapów budowy linii tramwajowej na Kasprzaka. Będą spore utrudnienia

Na budowie tramwaju na Kasprzaka rozpoczyna się jedna z ostatnich części inwestycji. Mieszkańcy muszą być gotowi na spore utrudnienia. Przerwa w ruchu tramwajów na ulicy Wolskiej, na odcinku Fort Wola – aleja Prymasa Tysiąclecia, potrwa do końca roku.

Urzędnicy tłumaczą, że wynika to głównie z konieczności przebudowy skrzyżowania Wolskiej i Elekcyjnej. Chodzi o połączenie dotychczas używanych torów z nowymi oraz przebudowę przystanku tramwajowego na wysokości ulicy Elekcyjne.

"Prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Elekcyjnej będą prowadzone tak, żeby utrzymać możliwość przejazdu, a to oznacza konieczność podzielenia prac na etapy" - obiecuje ratusz.

Węższa Redutowa

Tramwajarze zamkną zachodnią jezdnię ulicy Redutowej przed skrzyżowaniem z Wolską. Pojazdy zmierzające do tej ostatniej będą kierowane na drugą nitkę. Kierowcy pojadą po jednym pasie w każdą stronę. Skręcić w Wolską będzie można zarówno w kierunku Bemowa, jak i centrum. Z kolei zwężenie wlotu ulicy Redutowej wymusi wprowadzenie zakazu skrętu w lewo w tę ulicę – dla jadących Wolską od strony Bemowa. Chcący pojechać tym kierunku będą mogli zawrócić na skrzyżowaniu Wolskiej z Elekcyjną lub pojechać prosto Kasprzaka i skręcić w lewo w Ordona – żeby wrócić do Wolskiej. Cały czas Skręcić w Redutową będą mogli nadjeżdżający od Elekcyjnej.

Wolska przy Redutowej

Kierowcy jadący od strony Bemowa środkową jezdnią ulicy Wolskiej będą mieli dwa pasy: jednym pojadą wyłącznie prosto w kierunku Elekcyjnej, a z drugiego będą mogli skręcić także w Kasprzaka. Na południowej jezdni Wolskiej, czyli prowadzącej do Kasprzaka, również będą dwa pasy – jeden ogólnodostępny, a drugi zarezerwowany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek i pojazdów MTON. Przebudowa torów tramwajowych na Wolskiej będzie łączyła się z czasowym zwężeniem drogi. Wyłączony z ruchu zostanie lewy pas (wzdłuż torowiska) jezdni w kierunku centrum, na odcinku od Ordona do Grabowskiej. O jeden pas – prawy, czyli przy samych szynach – mniej będzie także na nitce w kierunku Bemowa, pomiędzy Elekcyjną a Redutową.

Bez tramwajów w weekend

W weekend, 5-6 sierpnia, tramwajarze zamontują rozjazdy nakładkowe przy przystankach PKP Wola (Wolska) oraz Fort Wola. Dzięki temu powstaną terminale końcowe, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się do autobusów. W tym czasie składy nie będą kursowały ulicami Powstańców Śląskich, Połczyńską i Wolską pomiędzy Radiową a Skierniewicką.

W weekend uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z26 na trasie: - z przystanku Nowe Bemowo 15 ulicami: Powstańców Śląskich, Połczyńską, Wolską, Kasprzaka, Ordona, Wolską, aleją „Solidarności”, Okopową, Leszno, Okopową, aleją „Solidarności” do przystanku Okopowa 02; - z przystanku Okopowa 02 ulicami: aleją „Solidarności”, Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich do Nowego Bemowo 15.

Ulicami nadal będzie jeździła linia Z35, kursująca na trasie: - w kierunku Piasków: Nowe Bemowo 14 i dalej Powstańców Śląskich, aleją Reymonta, Broniewskiego, Galla Anonima do przystanku Piaski 07; - w kierunku krańca Nowego Bemowa: Piaski 07 ulicami: Galla Anonima, Kochanowskiego, aleją Reymonta, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo.

Zmiany od poniedziałku

Od poniedziałku, 7 sierpnia, dwukierunkowe składy dojadą od strony centrum do przystanku PKP Wola (Wolska), a od strony Bemowa – do przystanku Fort Wola. Nowa trasa tramwajowa ma zapewnić szybki dojazd do dwóch stacji metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Podróż potrwa zaledwie kilka minut. Długość nowo budowanych i modernizowanych torów przekracza 3 km. Powstają także cztery nowe przystanki.