Na budowie tramwaju do Wilanowa przybywa torów. Od poniedziałku potężne zmiany w organizacji ruchu

Montaż szyn na Puławskiej, kotwiczenie szyn na Sobieskiego

Jak zapewnił ratusz w komunikacie tramwaje na Puławskiej ruszą już po wakacjach – pojadą one przez powstający węzeł torowy między Goworka i Rakowiecką. Do połowy przyszłego roku cała trasa tramwajowa do Wilanowa będzie kompletna. A przed końcem 2024 roku zostanie oddany ostatni odcinek – odnoga trasy wzdłuż ul. św. Bonifacego.

Zmiany u zbiegu ulicy Jana III Sobieskiego z alejami Wilanowską i Rzeczypospolitej

Przystanki w innych miejscach

Prace na Czerniakowskiej i Gagarina

Trwają prace przy wspólnej inwestycji warszawskich wodociągowców i tramwajarzy na ulicy Gagarina. Kolejny etap budowy wymaga rozszerzenia robót o fragment ulicy Czerniakowskiej. Przygotowania do wprowadzenia zmian w ruchu ruszą we wtorek, 27 czerwca, od godziny 7:00 i potrwają do piątku 30 czerwca. Wówczas na ulicy Czerniakowskiej – w rejonie skrzyżowania z Gagarina – drogowcy wybudują "przewiązkę" między jezdniami Wisłostrady oraz tymczasowy peron przystankowy. Część robót będzie wymagała zajęcia jednego pasa ruchu. Za każdym razem będzie to skrajny lewy pas za skrzyżowaniem i odpowiadający mu pas przed. W innych podetapach prac przygotowawczych drogowcy będą pracowali wyłącznie na trawniku między jezdniami.