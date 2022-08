Budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Ogromne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji 

Objazdy dla kierowców, zmiany w rozkładach komunikacji publicznej, zamknięte drogi rowerowe. Z powodu budowy tramwaju na Wilanów zmieniona została organizacja ruchu na pięciu ważnych arteriach. Utrudnienia potrwają około 1,5 roku.

W sobotę rozpoczęła się budowa tramwaju na Wilanów. Na ulicach Goworka, Spacerowej i Jana III Sobieskiego – od ulicy Puławskiej do van Beethovena wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Tramwaje nie jeżdżą ulicą Puławską, pomiędzy ulicą Madalińskiego a placem Zbawiciela.

Tymczasowa pętla dla tramwajów

Tramwaje zostały wycofane z ulic Marszałkowskiej i Puławskiej na odcinku od placu Zbawiciela do Madalińskiego. Autobusy jadące z Mokotowa w kierunku Śródmieścia zostały skierowane na trasy objazdowe. Nie jeżdżą tramwaje linii 10, 14 i 18.

Przy Dworkowej powstała tymczasowa pętla, na którą podjeżdżają tramwaje dwukierunkowe z Wyścigów i Służewca a także autobusy zastępcze z placu Konstytucji.

Wyłączona z ruchu jest jezdnia ulicy Puławskiej w kierunku Śródmieścia, na odcinku od ul. Willowej do placu Unii Lubelskiej. Kierowcy jeżdżą drugą nitką, na którą przejeżdżają przewiązką wybudowaną przy ulicy Willowej. Za nią prowadzi jeszcze jeden pas umożliwiający dojazd do ulic Olszewskiej, Chocimskiej, Humańskiej i Słonecznej. Wyjazd z ulicy Olszewskiej na Puławską jest niemożliwy – kierowcy muszą jechać do ulicy Chocimskiej.

Na zachodniej jezdni Puławskiej (normalnie prowadzącej w kierunku Ursynowa) wytyczone zostały trzy pasy ruchu – jeden w kierunku Ursynowa i dwa do Śródmieścia, z czego jeden jest buspasem.

Zmiany przy Rakowieckiej i Gaworka

Zmiany w ruchu wprowadzone zostały także na skrzyżowaniu z Rakowiecką. Wyjazd z tej ulicy na Puławską możliwy jest w prawo i w lewo, ale do skrętu w stronę Śródmieścia służy tylko jeden pas. Natomiast jadący ulicą Puławską w kierunku Śródmieścia nie mogą skręcić w lewo w Rakowiecką. Wjazd z ulicy Puławskiej w Rakowiecką jest możliwy tylko dla jadących od strony centrum.

Całkowicie zmieniła się organizacja ruchu u zbiegu Puławskiej i Goworka. Jadący w stronę Śródmieścia mają do dyspozycji dwa pasy – jeden do jazdy w kierunku ulicy Waryńskiego i jeden do skrętu w prawo w Goworka (autobusy komunikacji miejskiej z tego pasa jadą też prosto; za skrzyżowaniem natomiast skrajnie prawy pas zarezerwowany jest dla autobusów, taksówek i pojazdów MTON). Jadący do Śródmieścia wracają na właściwą jezdnię na wysokości budynku Plac Unii.

Na jezdni Waryńskiego od strony ronda Jazdy Polskiej są trzy pasy: jeden do jazdy prosto w Puławską w stronę Ursynowa i dwa do skrętu w lewo w ulicę Goworka – jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla autobusów.

Utrudnienia przy placu Unii Lubelskiej

Zmiany pojawiły się także na placu Unii Lubelskiej. Wyłączona z ruchu i parkowania jest jezdnia ulicy Puławskiej pomiędzy placem a Waryńskiego. Nie można pojechać bezpośrednio z Puławskiej na plac Unii Lubelskiej. Dojazd do placu został poprowadzony ulicą Boya-Żeleńskiego.

Zamknięta dla ruchu i parkowania jest jezdnia ulicy Spacerowej w stronę Śródmieścia, na odcinku od Belwederskiej do Puławskiej. W obu kierunkach kierowcy jadą nitką prowadzącą "w dół". Na skrzyżowaniu Belwederskiej i Gagarina jest tylko jeden pas do jazdy prosto z Gagarina w kierunku Puławskiej; tak samo jest na skręcie z ulicy Belwederskiej. Jeden pas jest także na dalszym odcinku Spacerowej i Goworka, a na skrzyżowaniu z Puławską ustawiono nakaz skrętu w prawo, w kierunku ulicy Waryńskiego. Objazd dla chcących skręcić w lewo jest poprowadzony ze Spacerowej prosto ulicą Klonową do placu Unii Lubelskiej i dalej ulicą Boya-Żeleńskiego, a następnie w lewo w Waryńskiego.

Jednym pasem jadą także kierowcy zjeżdżający ulicą Spacerową w kierunku Belwederskiej. Przed skrzyżowaniem z tą ulicą są dwa pasy do jazdy prosto w Gagarina i jeden do skrętu w prawo w kierunku Wilanowa.

Zamknięty został wyjazd z ulicy Klonowej na Goworka. Połączenie z tą ostatnią straciła także ulica Chocimska (po stronie północnej). Wjazd i wyjazd z tej drogi jest możliwy tylko od strony Klonowej. Na ulicy Chocimskiej został wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Utrudnienia dla rowerzystów

Utrudnienia dotknęły także rowerzystów. Tymczasowo zawieszony został pas zlokalizowany na zamkniętej jezdni Spacerowej i Goworka. Objazd dla cyklistów poprowadzony został drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Belwederskiej i dalej Bagatela. Natomiast chodnik po północnej stronie ulicy jest dostępny dla pieszych.

Wyłączona z ruchu została jezdnia ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej prowadząca w kierunku Śródmieścia, na odcinku od van Beethovena do Sułkowickiej. Na sąsiedniej jezdni są trzy pasy ruchu – dwa do jazdy w kierunku Wilanowa i jeden w przeciwnym. Jadący w stronę Śródmieścia na drugą nitkę przejeżdżają przy skrzyżowaniu z ulicą van Beethovena, a na właściwą jezdnię wracają przed ulicą Gagarina.

Na skrzyżowaniu z Dolną i Chełmską utrzymane zostały wszystkie możliwości skrętu. Jadący w kierunku Wilanowa nie mogą skręcić w lewo w van Beethovena. Specjalnie dla nich za skrzyżowaniem wytyczona została tymczasowa zawrotka.

Połączenie z ulicami Jana III Sobieskiego i Belwederską straciła ulice Turecka i Nabielaka. Utrzymany jest natomiast wyjazd z Hańczy i Sułkowickiej oraz z dróg prowadzących do posesji.

Także tutaj utrudnienia dotknęły rowerzystów. Zamknięta została droga dla rowerów po wschodniej stronie ulicy, pomiędzy ulicami van Beethovena a Chełmską. Na sąsiednim chodniku wyznaczony został ciąg pieszo-rowerowy. W pełni przejezdna pozostała droga dla rowerów po zachodniej stronie Jana III Sobieskiego.

Zmiany w komunikacji

Zmieniły się również trasy autobusów jadących w kierunku Śródmieścia. Objazd dla: 131, 167 i 168 został wytyczony ulicami: Belwederską, Bagatela, przez pl. Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego i Waryńskiego. Pojazdy: 501, 519 i 522 omijają utrudnienia Dolną i Puławską, linii 222 Puławską i Boya-Żeleńskiego, a nocnej N37 – Puławską i Waryńskiego. Autobusy 119 mają objazd w kierunku pętli Rakowiecka-Sanktuarium. Jadą trasą: Dolna, Puławska, Madalińskiego i al. Niepodległości.

Na ulicach Dolnej i Puławskiej został wytyczony buspas. Rozpoczyna się on za skrzyżowaniem Dolnej z Piaseczyńską, a kończy na ulicy Waryńskiego. Autobusy są tam uprzywilejowane również przy skręcie w Waryńskiego. Pas dla komunikacji miejskiej powstał także na ulicy Belwederskiej od Gagarina do Bagatela, gdzie autobusy mają możliwość skręcenia w lewo.

