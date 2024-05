Otworzą Spacerową, zamkną Dolną. Autobusy zmienią trasy

Kolejne duże zmiany w organizacji ruchu na Mokotowie w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa. W nocy z niedzieli na poniedziałek otwarte zostaną dwie jezdnie ulicy Spacerowej. Dwa dni później zamknięty zostanie wjazd w Dolną.

W weekend 10-12 maja drogowcy będą jeszcze pracowali na Gagarina między Sielecką a Belwederską, gdzie położą ostatnią warstwę asfaltu. Ten odcinek Gagarina zostanie zamknięty. Prace potrwają od piątku 10 maja od godziny 22.00 do niedzieli 12 maja do godziny 23.30. Po zakończeniu robót już obie jezdnie Gagarina zostaną otwarte dla kierowców na całej długości.

Na tą samą noc z 12 na 13 maja zaplanowane jest otwarcie dwóch jezdni ul. Spacerowej. Kierowcy będą mogli przejechać od Puławskiej do Czerniakowskiej w obu kierunkach.

Ostatnie prace na Gagarina

Ulica Gagarina zostanie zamknięta od Sieleckiej w kierunku Belwederskiej. Kierowcy jadący od Czerniakowskiej skręcą tylko w prawo lub w lewo w Sielecką. Ze Spacerowej będzie można pojechać tylko w prawo, w Belwederską. Z Belwederskiej nie będzie można skręcić w Gagarina.

Zmiany na Gagarina w weekend UM Warszawa

Zamknięty zostanie wyjazd na Gagarina z Podchorążych i Stępińskiej. Na jezdni w kierunku Czerniakowskiej, między Sułkowicką i Nabielaka, ruch będzie odbywał się tak jak dotychczas.

Objazd utrudnień będzie możliwy: Czerniakowską, aleją Witosa, van Beethovena do Jana III Sobieskiego. Objazd w kierunku centrum został wyznaczony ul. Czerniakowską do Łazienkowskiej, a dalej Myśliwiecką i Piękną do Alej Ujazdowskich.

"W czasie prac autobusy linii 119 pojadą trasą objazdową ulicami Jana III Sobieskiego, Dolną, Puławską, Madalińskiego do alei Niepodległości i swojej stałej trasy. Autobusy linii: 131, 141, 167, 168 i 180 zostaną skierowane na Trasę Łazienkowską, a 519 i 522 pojadą ulicami Belwederską, Bagatelą i przez plac Unii Lubelskiej. Autobusy linii 187 przejadą przez Sielce ulicami Gagarina, Sielecką i Chełmską" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Ulica Gagarina - zmiany tras autobusów w weekend UM Warszawa

Spacerowa otwarta w dwóch kierunkach

Między Puławską a Czerniakowską kierowcy pojadą dwiema jezdniami, po nowej nawierzchni. Niedługo będzie tu kursowała linia 11.

Z Puławskiej od centrum kierowcy skręcą w ul. Goworka z dwóch pasów. Na drugiej jezdni – w stronę centrum – z jednego. W dół ulicami Goworka i Spacerową będzie tymczasowo jeden pas. Drogowcy otworzą połączenie Słonecznej ze Spacerową. Nie będą go miały jeszcze Chocimska i Klonowa. Na dole, w ul. Gagarina, poprowadzą dwa pasy, a w prawo w Belwederską – jeden.

Piesi przejdą przez ulice Goworka i Spacerową w czterech miejscach: przy ul. Puławskiej, Chocimskiej, nieopodal ul. Słonecznej i na wysokości parku Morskie Oko.

Otwarcie Spacerowej w obu kierunkach UM Warszawa

Zmiany od poniedziałku, 13 maja

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Gagarina, Belwederskiej i Spacerowej zmieni się dwa razy. Najpierw w poniedziałek 13 maja po otwarciu obu jezdni ulicy Gagarina. A później w środę po otwarciu ulicy Chełmskiej.

W poniedziałek z Gagarina na Belwederską i Spacerową będzie można jechać po jednym pasie w każdym kierunku. W środę pozostaną tylko pasy do jazdy prosto i w prawo. Na Belwederskiej – od strony centrum i Wilanowa – będą osobne pasy do skrętu w lewo i wspólne do jazdy prosto lub w prawo. Po otwarciu ul. Chełmskiej będzie można z niej pojechać prosto lub w prawo.

Na ul. Sułkowickiej wróci jeden kierunek ruchu – od Gagarina do Belwederskiej, a na Nabielaka będą dwa kierunki.

ZTM przekazał, że w związku z tym od poniedziałku 13 maja od początku kursowania autobusy linii: 131, 501, 519 i 522 wrócą na swoje trasy podstawowe ulicami Spacerową i Goworka w obu kierunkach.

Autobusy 167 i 168 pojadą tymi ulicami na pętle Stare Bemowo/Fort Radiowo lub Woronicza. W stronę Siekierek-Sanktuarium oraz Witolina pozostaną na dotychczasowym objeździe aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Waryńskiego i Puławską. Autobusy linii 119 do pętli Rakowiecka-Sanktuarium pojadą Sielecką, Gagarina, Spacerową, Goworka, a w stronę Wiśniowej Góry – Stefana Batorego, Waryńskiego, Puławską, Goworka, Spacerową do Gagarina i Sieleckiej. Autobusy linii nocnych N31 i N81 na Dworzec Centralny pojadą także Spacerową i Goworka.

"W nocy z wtorku na środę (z 14 na 15 maja) tramwajarze otworzą wyjazd z ul. Chełmskiej na Belwederską i Jana III Sobieskiego. Będzie można skręcić w stronę centrum i Wilanowa. Na Jana III Sobieskiego będzie pas do skrętu w prawo i prosto. Jadący do Wilanowa – pojadą tylko prosto. Z tego kierunku w Chełmską skręcą tylko autobusy" – przekazał ratusz.

Organizacja ruchu w rejonie ulicy Dolnej UM Warszawa

Zamknięcie wjazdu w Dolną

Tej samej nocy zamknięte zostanie połączenie z ul. Dolną. Do Dolnej będzie można dojechać Spacerową, Goworka i Puławską.

"Od środy 15 maja na swoje trasy podstawowe w obu kierunkach wrócą autobusy linii 107, czyli ulicami Chełmską i Czerniakowską oraz nocne N31 i N81 – Gagarina, Czerniakowską i Chełmską" – poinformował ZTM.

Przestaną kursować autobusy zastępczej linii nocnej Z31. Zmieni się trasa linii 119 – w stronę Rakowieckiej-Sanktuarium autobusy pojadą ulicami Chełmską, Belwederską, Spacerową i Goworka, a w stronę Wiśniowej Góry będą kursowały Belwederską i Chełmską. Autobusy 141 ominą (w obu kierunkach) zamkniętą ul. Dolną, jadąc ulicami Gagarina, Spacerową, Goworka i Puławską. Zmieni się także trasa autobusów linii 172 – dojadą (i potem ruszą w przeciwnym kierunku) do pętli przy ul. Chełmskiej (nieopodal Czerniakowskiej). Autobusy nie będą jeździły ul. Dolną tylko pojadą Puławską do Goworka, Spacerowej i Belwederskiej, aby Chełmską dojechać do pętli.

Organizacja ruchu w rejonie ulicy Dolnej UM Warszawa

