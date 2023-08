"Z początkiem roku szkolnego tędy pojadą tramwaje"

Tramwajarze pokazali postęp prac na Puławskiej przy budowie linii do Wilanowa. Jak zapewnili, ruch na tym odcinku wróci wraz z początkiem roku szkolnego.

W czwartek w mediach społecznościowych tramwajarze opublikowali zdjęcia zrobione z góry, ilustrujące postęp prac przy budowie linii tramwajowej w ciągu Puławskiej i placu Unii Lubelskiej. To z tego miejsca w przyszłości tramwaje skręcą w Goworka, a potem w Spacerową, by dotrzeć linią główną do Wilanowa lub jej dwiema odnogami na Sielce i Stegny.

"Betonujemy, asfaltujemy, rozpinamy sieć trakcyjną. Z początkiem roku szkolnego tu pojadą tramwaje" - czytamy we wpisie na Facebooku Tramwajów Warszawskich.

Tramwaj do Wilanowa

Tramwaj skróci czas przejazdu mieszkańców Wilanowa i sąsiadującej części Dolnego Mokotowa do centrum. Przejazd z Miasteczka Wilanów do stacji metra Centrum ma wynieść 25 minut. Budowana trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ulicy Gagarina i wzdłuż ulicy św. Bonifacego. Tory zostaną obsadzone zielonym rozchodnikiem.

Gotowe części inwestycji wykonawca będzie otwierał stopniowo. Po powrocie tramwajów na Puławską ulice Spacerowa i Goworka zostaną udostępnione dla ruchu jednokierunkowego aut. Tory w ciągu ulicy Gagarina będą gotowe na początku 2024 roku, a do połowy 2024 roku trasa tramwajowa do Wilanowa będzie gotowa dla ruchu. Pozostaną do dokończenia roboty drogowe. Przed końcem 2024 roku zostanie oddany ostatni odcinek torów – odnoga trasy wzdłuż ulicy św. Bonifacego.

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl