Budowa tramwaju do Wilanowa. Od czwartku kolejne zmiany w ruchu, zlikwidują buspas

Kolejarze zapowiadają kolejne zmiany w rozkładach na linii otwockiej. Od 8 do 11 czerwca pociągi od Warszawy Wschodniej będą kursować do stacji Warszawa Wawer. Z Otwocka część składów dojedzie do stacji Warszawa Falenica. Zmiany dotyczą pociągów Szybkiej Kolei Mazowieckich i Kolei Mazowieckich. Uruchomiona będzie także komunikacja zastępcza.