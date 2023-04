Chodnik tylko po jednej stronie. "Trochę się pogubiłam"

- Nie bywam tu często i przez tę budowę się trochę pogubiłam. Chciałam przejść ze Spacerowej do Belwederskiej, ale chodnik jest wyłączony z użytku. Okazało się, że muszę iść przez Park Morskie Oko, a nigdzie nie było informacji, jak dojść do skrzyżowania – mówi Polskiej Agencji Prasowej Weronika. Dodaje, że przejścia są nierówne, wysypane kamieniami. - Podejrzewam, że dla starszych osób może to być niebezpieczne – ocenia.