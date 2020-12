Ile drzew trzeba wyciąć pod drogi rowerowe na Marszałkowskiej? Zarząd Zieleni odpowiada

"Chcecie wycinać drzewa?"

Z mapy projektu drogi rowerowej udostępnionej przez ZDM wynika, że pod budowę wykorzystany zostanie istniejący pas zieleni. W ubiegłym tygodniu Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zapytał ZDM, czy to oznacza wycinkę rosnących wzdłuż Marszałkowskiej drzew. Do swojego wpisu na Twitterze dołączył skan mapy. "Czy ja dobrze widzę, że planowaną drogę dla rowerów wzdłuż Marszałkowskiej poprowadziliście tak, że chcecie wycinać pod nią drzewa? W miejscu gdzie są gigantyczne pasy ruchu?" - pisał.

"To projekt organizacji ruchu, gdzie wycięte drzewa? BTW, to zagospodarowanie zieleni na tym odcinku to osobny projekt, który robi Zarząd Zieleni. Ich pytajcie. Z tego co wiem, to planują sporo nasadzeń" - odpowiedział rzecznik ZDM Jan Dybalski.