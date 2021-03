Do wakacji ma powstać ścieżka rowerowa wzdłuż placu Defilad

Chęć wybudowania nowej drogi rowerowej na Marszałkowskiej zgłosiły trzy firmy. Zarząd Dróg Miejskich za najkorzystniejszą uznał ofertę warszawskiej firmy Adrog, która wyceniła inwestycję na 2,6 miliona złotych. Umowa została podpisana pod koniec lutego, a to oznacza zielone światło do rozpoczęcia prac. Drogowcy zapewniają, że potrwają one do lata.