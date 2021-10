Sąd zgłasza zastrzeżenia do budowy podziemnego parkingu w Śródmieściu

Spór o stojaki rowerowe

Jak podaje "Gazeta Stołeczna", Naczelny Sąd Administracyjny, który swoją siedzibę ma w pobliżu - przy ul. Boduena, zgłasza zastrzeżenia do inwestycji. W rozmowie ze "Stołeczną" rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk przekazała, że chodzi o działkę należącą do NSA, na której po zakończeniu budowy garażu inwestor, czyli Immo Park Warszawa chce, by powstały stojaki rowerowe i trawnik. Firma ma w planach na nowo zagospodarować powierzchnię placu Powstańców Warszawy. Proponowane zmiany skonsultowano jeszcze z mieszkańcami na warsztatach z biurem architektury. Propozycja nie spodobała się jednak NSA, który złożył odwołanie dotyczące stojaków rowerowych. Te miały pojawić się dopiero po zakończeniu budowy garażu. Rzeczniczka ratusza przekazała też, że w tej sprawie nie ma możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Przez to miasto nie potrafi podać daty rozpoczęcia budowy - obiekt miał zacząć działać w styczniu 2024 roku. Nie wiadomo też, co zadecydowałby inwestor w przypadku, gdyby budowa utknęła w miejscu na dłużej. "Stołeczna" podaje też, że procedura przewiduje, iż to właśnie NSA rozpatrywałby własne odwołanie, gdyby spór dotarł do najwyższej instancji. Na razie zajmie się nim Samorządowe Kolegium Odwoławcze.