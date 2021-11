Most dla pieszych i rowerzystów. Umowa podpisana, wątpliwości pozostały

Kolejna przeprawa na warszawskim odcinku Wisły

- Nie jesteśmy przesądni, ale cieszymy się, że będziemy budować 12. a nie 13. most w granicach administracyjnych Warszawy. To ósmy most w kompetencji Zarządu Dróg Miejskich - zauważył Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Przypomniał, że projekt architektoniczny został wyłoniony w międzynarodowym konkursie, który rozstrzygnięto w 2018 roku. O tym, jak to skomplikowane przedsięwzięcie, najlepiej świadczy konieczność uzgodnień dokumentacji technicznej i projektowej z 50 podmiotami. O tym, że projekt jest opóźniony ze względu na konieczność dostosowania projektu do obowiązujących przepisów informowaliśmy w 2019 roku.

Czy Warszawę stać na taką inwestycję?

Most może prowadzić do ulicy bez ścieżki

- Chcemy kompleksowej przebudowy zarówno Okrzei, jak i ulic sąsiednich. Akurat most jest takim elementem, którego budowa trwa najdłużej, to proces bardzo skomplikowany. Jest czas na to, żeby wykorzystać ten moment, by ulica Okrzei przeszła pełną metamorfozę. Na pewno w najbliższych miesiącach będziemy o to zabiegać - deklarował. - To serial, który jest pisany w odcinkach i nie chcemy zdradzać finału tego sezonu. Jest jeszcze wiele pracy i most jest początkiem rewitalizacji w wymiarze układu drogowego, a nie jej końcem - zastrzegł dyrektor Puchalski.