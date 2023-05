Budowa linii tramwajowej na Woli, od środy kolejne zmiany

Od środy kolejne zmiany

Na Wolskiej przywrócone do ruchu zostaną dwa pasy ruchu tzw. środkowej jezdni Wolskiej. Przed skrzyżowaniem z Redutową dołączy do nich lewoskręt w tę właśnie ulicę. Za skrzyżowaniem kierowcy nadal będą korzystać z dwóch pasów: do jazdy prosto oraz do jazdy prosto i w prawo na Kasprzaka. Na dolnej jezdni Wolskiej – od Sowińskiego – dostępny będzie prawoskręt do Goleszowskiej, a na dalszym odcinku zostanie przywrócony buspas. Za rozwidleniem Wolskiej i Kasprzaka w stronę Ordona będzie można podróżować dwoma pasami Wolskiej. Na Kasprzaka będą dwa pasy ruchu – jeden prowadzący prosto i drugi – początkowo będący buspasem, a następnie przechodzący w prawoskręt w Ordona.