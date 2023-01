Budują linię tramwajową, wycięli 60-letnie topole

Trwa budowa linii tramwajowej do Wilanowa, a w związku z nią realizowane są kolejne wycinki drzew, które kolidują z tą inwestycją. W poniedziałek wycięto kilkanaście 60-letnich topól. Rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz zapewnił, że na tym samym odcinku, po drugiej stronie ulicy, zasadzonych zostanie 115 drzew. - To będzie jedno z najbardziej intensywnie zadrzewianych miejsc - podkreślił.

Przy ulicy Sobieskiego trwa wycinka wysokich, wiekowych topól. W poniedziałek około południa obserwował ją reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Wycięte zostały duże drzewa rosnące wzdłuż ulicy Sobieskiego przy Idzikowskiego po stronie jezdni w kierunku Belwederskiej. Średnica niektórych z nich przy ziemi może sięgać nawet dwóch metrów. Drzewa są cięte na mniejsze kawałki i ładowane na ciężarówki - opisał Szmelter. Dodał, że do tej pory wycięto co najmniej kilkanaście drzew.

"Trzeba było usunąć 15 topól"

Choć nie toczą się tam żadne, większe prace, to wycinka jest prowadzona ze względu na budowę linii tramwajowej do Wilanowa. Potwierdza to Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

- Na to jak będzie wyglądać skrzyżowanie Sobieskiego z Idzikowskiego wpływa w dużym stopniu ciepłociąg biegnący w kierunku Wilanowa i wymagania techniczne, które otrzymaliśmy. Nad ciepłociągiem nie wolno było nam nic zaprojektować. Dlatego na powierzchni musiał w projekcie pozostać niezabudowany pas zieleni o szerokości około sześciu metrów. Mimo zmniejszenia liczby pasów o jeden przy tym skrzyżowaniu, tory wraz z przystankiem tramwajowym, sprawiają, że zwiększa się szerokość całego skrzyżowania. Dlatego, niestety, trzeba usunąć 15 topól w wieku około 60 lat - przekazał nam Maciej Dutkiewicz.

Podkreślił przy tym, że na tym odcinku, tylko po stronie ogródków działkowych, zasadzonych zostanie 115 drzew w podwójnym rzędzie - topole i lipy o minimalnej wysokości pięciu metrów. - To będzie jedno z najbardziej intensywnie zadrzewianych miejsc - zaznaczył.

Tak będzie wyglądało skrzyżowanie Sobieskiego i Idzikowskiego po wybudowaniu linii tramwajowej Tramwaje Warszawskie

Zaplanowali posadzenie około nowych drzew

Jak informował we wrześniu ubiegłego roku Robert Fosiewicz, główny specjalista ds. ochrony środowiska w Tramwajach Warszawskich, na całej trasie budowanej linii do Wilanowa do wycinki wytypowano 426 drzew, co stanowi około 28 procent drzewostanu na tym odcinku.

Teraz Dutkiewicz informuje, że w ramach nasadzeń kompensacyjnych zaplanowano posadzenie 584 drzew o minimalnej wysokości pięciu metrów i obwodzie nie mniejszym niż 25 centymetrów. - Generalny wykonawca: Budimex zobowiązał się do posadzenia 400 dodatkowych drzew na terenach prywatnych i należących do wspólnot i spółdzielni. To będzie razem 1000 nowych drzew - wyliczył rzecznik Tramwajów Warszawskich. Dodał, że to tej pory wykonawca posadził już 130 lip i grabów. - Zwiększa się też liczba drzew zakwalifikowanych do przesadzenia. Wzrosła do 48 sztuk - podsumował Dutkiewicz.

