Barbara wydrążyła ponad pięć kilometrów tunelu. Umieszczą w nim kolektor ściekowy

Jak przypomina w komunikacie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, budowa kolektora wiślanego wzdłuż Wisłostrady rozpoczęła się w grudniu 2020 roku . Spółka zapowiada, że nowy kolektor będzie w stanie pomieścić około 50 tysięcy metrów sześciennych ścieków i wód opadowych, "co w czasie intensywnych opadów w istotny sposób ograniczy ryzyko powstawania zalewisk i podtopień, a także uruchamiania się tzw. przelewów burzowych do Wisły". Nadmiar wody kolektor skieruje do oczyszczalni Czajka.

Do wykonania tunelu na drugim etapie budowy wykorzystano głowicę z tarczą drążącą. Barbara to 145-tonowa maszyna o średnicy tarczy 3,8 metra. Na głębokości blisko 14 metrów przez ostatnie 18 miesięcy wydrążyła tunel o długości blisko 5400 metrów.

Obecnie w trakcie realizacji jest także pierwszy etap budowy kolektora – to odcinek od ulicy Karowej do Mostu Gdańskiego. Ostatni, trzeci etap, jest w fazie projektowania. Do drążenia tego odcinka, od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do zakładu przy ulicy Farysa, także będzie użyta tarcza Barbara.