Rozalia drąży tunel kolektora, zmienia się organizacja ruchu na Nocznickiego

Budowa kolektora Lindego Bis wkracza w kolejny etap. Wodociągowcy rozpoczynają przygotowania do drążenia tunelu pod ulicą Nocznickiego. Zapowiadają też duże zmiany w organizacji ruchu.

Drążenie tunelu kolektora toczy się także na Wólczyńskiej. Odcinek do ulicy Sokratesa jest niemal gotowy. W tym tygodniu ruszają przygotowania do drążenia na ulicy Nocznickiego.

Zmiany w organizacji ruchu na Nocznickiego

W poniedziałek, 6 czerwca pojawią się utrudnienia na jezdni Nocznickiego w stronę ulicy Kasprowicza. "Przy skrzyżowaniu z tą ulicą wyłączony z ruchu kołowego zostanie lewoskręt w stronę Węzła Komunikacyjnego Młociny. Kierowcom do dyspozycji pozostaną dwa pasy: do jazdy w lewo i prosto oraz do jazdy prosto i w prawo" - zapowiada ratusz.