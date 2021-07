Duże zmiany dla kierowców w Rembertowie. Rusza budowa estakady na Marsa

Obie ulice - Żołnierska i Marsa - zostaną częściowo zwężone do jednego pasa ruchu. "Jezdnia Żołnierskiej w kierunku Wawra zostanie zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku od Niepołomickiej do Marsa. Przed skrzyżowaniem z Marsa jezdnia będzie rozszerzała się do dwóch pasów: jeden będzie służył do jazdy na wprost w Rekrucką, a z drugiego będzie można pojechać prosto lub skręcić w prawo w Marsa. Nie będzie można skręcić w lewo z Żołnierskiej w Marsa w kierunku Starego Rembertowa" - czytamy w komunikacie.