Maria przebiła się na Zacisze, Anna niedługo wyruszy z Kondratowicza

"Wydrążyła już 733 metry tunelu w stronę stacji Ulrychów. We wtorek, 6 października, na stacji Powstańców Śląskich uruchomiona została tarcza Elisabetta. Do kolejnej stacji ma do wydrążenia około 860 metrów tunelu, zaś do piątku pokonała dystans 77 metrów. Obie tarcze wydrążyły już dwa 137-metrowe odcinki tunelowe, które łączą komorę torów odstawczych z korpusem stacji Powstańców Śląskich" – przekazała rzeczniczka i dodała, że prace rozpoczynają się też na nowych frontach.