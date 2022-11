Zareagował na wulgarne traktowanie ekspedientki. Został brutalnie pobity. "15 ciosów pięścią w głowę"

Policjanci z Rembertowa dostali zgłoszenie o brutalnym pobiciu, do jakiego miało dojść w jednym ze sklepów. - Z relacji zgłaszających i świadków oraz zabezpieczonych materiałów wynikało, że jeden z klientów zaatakował drugiego. Przyczyną zajścia było prawdopodobnie zwrócenie uwagi na temat niestosownego zachowania i wulgarnego odnoszenia się do ekspedientki . Napastnik bił i kopał pokrzywdzonego, przewrócił go na ziemię, zadał mu między innymi 15 ciosów pięścią w głowę - przekazała w komunikacie podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji VII.