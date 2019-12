Budowa metra na Bródnie. Znaleziono szczątki ssaka sprzed kilku tysięcy lat

Budowniczowie stacji Bródno na drugiej linii metra natrafili we wtorek na kolejny obiekt. Tym razem jednak nie był to niewybuch z czasów II wojny światowej, a szczątki wymarłego ssaka. Archeolodzy oceniają, że chodzi o tura.

Szczątki tura

"Zdaniem dyrektora placówki, dr. Wojciecha Borkowskiego są to szczątki tura. Ich wielkość wskazuje, że mogą to być kości samicy lub młodego osobnika tego gatunku. Między innymi z uwagi na głębokość zalegania można szacować, że mamy do czynienia z ssakiem żyjącym co najmniej 6-7 tysięcy lat przed naszą erą. Określenie dokładnej daty będzie możliwe po weryfikacji odwiertów geologicznych i analizie próbek pobranych z miejsca znalezienia” – przekazał warszawski magistrat.