Iluminacja krzyża przeszkadzała niektórym mieszkańcom. Nadzór budowlany podjął decyzję

Chodzi o podświetlany krzyż, który wieńczy kościół przy ulicy Kondratowicza 2, tuż przy stacji metra. Proboszcz parafii dostał pod koniec kwietnia pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) wzywające do przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenie krzyża na kościele. Miał na to 21 dni.

Agnieszka Placowska z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy przekazała serwisowi, że w środę 10 maja do urzędników wpłynął protokół z pomiaru natężenia oświetlenia. Dokument przygotowała osoba "posiadająca stosowne uprawnienia", a wynika z niego, że natężenie jest zgodne z wartościami zapisanymi w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z 2002 roku. A to oznaczało brak jest podstaw do dalszego postępowania,