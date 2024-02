Brali zaliczki i znikali. Trzy osoby z zarzutami oszustwa przy wynajmie mieszkań

Zarzuty dla całej trójki, grozi im więzienie

Policjanci przestrzegają jednocześnie wszystkich, którzy w podobny sposób będą szukać mieszkań do wynajęcia, aby sprawdzały dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem oraz ich autentyczność. Należy także sprawdzić tożsamość ogłoszeniodawcy i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję.