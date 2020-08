Ostatni etap ważnej inwestycji. Szukają wykonawcy brakującej estakady

Utrudnienia także w weekendy

Jak zauważa reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, budowa wiaduktu znacząco usprawni ruch w tej okolicy. - W tej chwili największym kłopotem jest skrzyżowanie Marsa z Żołnierską. Kierowcy jadący z Rembertowa oraz podwarszawskich miejscowości napotykają na dość duży korek, który ustawia się do skrętu w prawo, czyli do Trasy Siekierkowskiej - tłumaczy Zieliński. Jak dodaje, problematyczne jest również kolejne skrzyżowanie - Marsa z Chełmżyńską, na którym również jest bardzo duży ruch.

Inwestycja z problemami

Budowa estakady to trzeci etap projektu o nazwie "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta". Historia przebudowy tej arterii toczyła się przez wiele lat pod znakiem licznych opóźnień. Pierwotnie miała zakończyć się w maju 2018 roku. Termin ten został jednak przesunięty kilka razy. Za każdym razem ZMID podpisywał aneks do umowy z wykonawcą. Po raz pierwszy doszło do tego na samym początku prac, jeszcze w 2016 roku. Kolejne następowały latem, jesienią i zimą 2018 roku. Jak zaznaczali wówczas drogowcy, na przeszkodzie stawały przedłużające się procedury. Przebudowa Żołnierskiej zakończyła się w maju ubiegłego roku, ale otwarcie nastąpiło dopiero po kilku miesiącach . Nie rozwiązało to jednak kwestii korków tworzących się na skrzyżowaniu z Marsa.

Pomóc nieco miało wyznaczenie drugiego pasa do skrętu, ale jak zaznacza nasz reporter, przy takim natężeniu ruchu rozwiązanie nie zdaje egzaminu. - Co więcej, kierowcy stojący na pasie do skrętu często zapominają się i jadą na wprost, przez co dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i kolizji - zauważa Zieliński.