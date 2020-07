Bon żłobkowy bardziej dostępny. Radni podnieśli próg dochodowy

Bon to wsparcie dla rodziców, którym nie udało się zapisać dziecka do żłobka miejskiego lub prywatnego, gdzie miejsca finansuje ratusz. Bon żłobkowy wynosi 400 złotych i można go otrzymać, jeśli zapisze się dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu malucha. Kwota jest przyznawana co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym. Wsparcie w postaci warszawskiego bonu żłobkowego mogą otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie.