Areszt dla uczestnika bójki w Arkadii. "Poszło o zachowanie wobec dziewczyny, mężczyzna przyznał się do użycia noża"

Do bójki w centrum handlowym doszło w sobotę, 17 lipca. Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl , trzej mężczyźni przepychali się, okładali pięściami i kopali na oczach klientów i ochrony. Jeden z nich wyciągnął w pewnym momencie ostre narzędzie i ranił nim dwóch mężczyzn. Po wszystkim oddalił się z miejsca zdarzenia.

Dwóch uczestników zostało wkrótce zatrzymanych. Policja przedstawiła im zarzut udziału w bójce, za co grozi do trzech lat więzienia. - Mężczyźni to obywatele Turcji. Mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano ich paszporty - informuje Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu.