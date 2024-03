Bocheński chwali, mieszkanki punktują, burmistrz zaprasza do dyskusji

Odpowiedział im wiceburmistrz Ochoty Sławomir Umiński, który jednocześnie zaprosił wszystkich mieszkańców do ratusza, by przedyskutować temat. - Zgodę na te prace wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków i proszę mi wierzyć, że to co się tutaj dzieje, nie ma żadnego związku z kampanią wyborczą - zapewniał Umiński. Wyjaśnił, że ma to związek z terminarzem działań i procedurami.