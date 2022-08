Organizator wycieczki do Medziugoria "bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru". Urząd marszałkowski zawiadamia organy ścigania

Jak ustalił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, biuro podróży "U Brata Józefa", które zorganizowało wycieczkę do Medziugoria, działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Oznacza to, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży. Urząd marszałkowski skierował sprawę do organów ścigania.