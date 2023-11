Jednego mężczyznę zaatakował maczetą, drugiego uderzył, trzeciego opryskał gazem. Szukają rowerzysty

Policjanci poszukują rowerzysty, który zaatakował pieszych na Bielanach. Jednego z mężczyzn ranił "ostrym narzędziem", drugiego uderzył. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pokrzywdzona jest też trzecia osoba, tym razem do ataku miało dojść na Woli.

Jak podaje Elwira Kozłowska, rzeczniczka bielańskiej policji, do zdarzenia doszło w piątek rano, po godzinie 9 w rejonie ulic Kochanowskiego oraz Broniewskiego. - Mężczyzna, poruszający się na rowerze podjechał do pieszego spacerującego z psem na ulicy Kochanowskiego, rozpoczął rozmowę, a chwilę później ranił go ostrym narzędziem - powiedziała.