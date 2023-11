Podjechał rowerem i zaatakował przechodnia maczetą, innego uderzył. Obława i apel policji

Jak podaje Elwira Kozłowska, rzeczniczka bielańskiej policji, do zdarzenia doszło w piątek rano, po godzinie 9 w rejonie ulicy Kochanowskiego oraz Broniewskiego. - Mężczyzna poruszający się na rowerze podjechał do pieszego spacerującego z psem na ulicy Kochanowskiego, rozpoczął rozmowę, a chwilę później ranił go ostrym narzędziem - powiedziała.