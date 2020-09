Policja: zadał znajomemu cios nożem w brzuch, grozi mu dożywocie

Bielańscy policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa znajomego. Okazało się, że był on już poszukiwany w związku z napaścią na ogrodnika w Parku Olszyna i kradzieżą wartej ponad trzy tysiące złotych kosy spalinowej.

Funkcjonariusze interweniowali 10 września po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny przewiezionego do szpitala z raną kłutą brzucha. Dowiedzieli się, że został on raniony w trakcie spotkania towarzyskiego w jednym z mieszkań na osiedlu Wawrzyszew. - Pokrzywdzonemu cios nożem kuchennym miał zadać jeden z zaproszonych gości - informuje Kamila Szulc z Komendy Rejonowej Policji V dla Bielan i Żoliborza. Podkreśla też, że poszkodowany odniósł obrażenia powodujące zagrożenie życia.

Poszukiwania sprawcy doprowadziły funkcjonariuszy do podejrzanego, przebywającego na klatce schodowej bloku, gdzie popełniono przestępstwo.

Poszukiwany za rozbój

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zdaniem policji jest on także jednym z trzech sprawców rozboju, do jakiego doszło na początku ubiegłego tygodnia w Parku Olszyna. "Zatrzymany mężczyzna wspólnie i w porozumieniu z 33-latkiem i 39-latkiem, napadli wtedy na ogrodnika oraz skradli mu kosę spalinową wartą trzy i pół tysiąca złotych. Podejrzani o rozbój dwaj mężczyźni, zatrzymani przez mundurowych tuż po zdarzeniu, zostali już aresztowani na okres trzech miesięcy" - podała Szulc.