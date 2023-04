"Straszył" przez 20 lat. Prują ściany niedokończonego biurowca

Niedokończona siedziba polsko-rosyjskiej spółki

Dwa lata później przerwano realizację inwestycji, pozostawiając obiekt go w stanie surowym. Właściciel chciał go sprzedać, ale inwestorzy nie zapłacili tyle, ile oczekiwał. Dlatego do transakcji nie doszło. Potem udziałowcy doszli do wniosku, że oddadzą go miastu. Ratusz brał pod uwagę przyjęcie darowizny i wykorzystanie budynku na biura dla urzędników. Ostatecznie jednak odmówił, tłumacząc decyzję wysokimi kosztami: 26 milionami złotych podatku od darowizny i kolejnymi dziesiątkami milionów na dokończenie budowy