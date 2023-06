Przebudują niebezpieczne skrzyżowanie, będzie rondo

Jak wyjaśnia w komunikacie ZDM, wspomniane skrzyżowanie wyjątkowo źle wypadło w prowadzonym w ubiegłych latach audycie bezpieczeństwa. "Na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Obrońców Tobruku obowiązuje zasada łamanego pierwszeństwa. Praktyka pokazuje, że nie wszyscy kierowcy potrafią korzystać z tego typu rozwiązania. Na dodatek Powązkowska od strony Waldorffa, stanowi długi, prosty odcinek drogi, sprzyjający rozwijaniu dużych prędkości" - wskazują w komunikacie drogowcy. Pierwszeństwo łamane obowiązuje na skrzyżowaniach, gdzie przebieg drogi z pierwszeństwem jest inny niż na wprost. Jak tłumaczy dalej ZDM, "prosty odcinek Powązkowskiej sugeruje kierowcy, że jest na ulicy z pierwszeństwem przejazdu, a jest na wlocie podporządkowanym i dojeżdża do drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Na krzyżówce wyznaczone są trzy przejścia dla pieszych oznaczonych znakiem T-27, który informuje o tym, że z zebr często korzystają dzieci. "Sytuacji nie poprawiają też parkujące tuż przy przejściu pojazdy (w tym pojazdy ciężarowe). Zasłaniają one znaki mówiące o zbliżaniu się do skrzyżowania oraz ograniczają widoczność, co stwarza poważne zagrożenie" - podkreśla ZDM. Widoczność ogranicza również roślinność przy posesji na rogu krzyżujących się ulic. Z kolei dla pieszych przeszkodą jest słup energetyczny stojący na środku chodnika w świetle przejścia przez jezdnię.