"Cel został osiągnięty". Koniec prac na Stawach Brustmana

Podczas prac nad przebudową placu Centralnego, dokładniej terenu obok Pałacu Kultury i Nauki, odsłonięto pozostałości dawnej Warszawy - zarówno tej przedwojennej, jak i już powojennej. - To w istocie pierwsza od prawie 70 lat okazja, by zajrzeć do centrum Warszawy sprzed 1939 roku - podkreślają urzędnicy urzędnicy.