Burmistrz sprzątał las, wykopał torebkę z biżuterią

Młodzieżowa Rada Bielan organizowała w sobotę sprzątanie dzielnicy. Jednym z punktów, w którym młodzi zbierali śmieci był Las Lindego, w pobliżu ulic Lindego i Kasprowicza, niedaleko Szpitala Bielańskiego. W akcji wziął udział także burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk. I to on natrafił na cenne znalezisko.

Oznaczone miejsce

- Kiedy zbieraliśmy odpady natrafiłem na sznurek od torby. Gdy zacząłem rozkopywać dalej, by wyciągnąć całość, okazało się, że były tam jeszcze dwa woreczki, a w nich różnego rodzaju biżuteria. Wszystko wskazuje na to, że torebka mogła być zakopana celowo, znajdowała się około dwa metry od ścieżki. Została specjalnie oznaczona jakimś patykiem, który prowadził do torby - opowiada nam burmistrz Pietruczuk.

Właściciel poszukiwany

Pietruczuk nie zdradza, co dokładnie było w środku. Dzielnica nie udostępnia też zdjęć znaleziska. Chodzi o to, by znaleźć właściciela biżuterii, a nie tego, kto się za niego - ewentualnie - poda. - Trudno ocenić jej wartość, tym bardziej, że do torebki dostała się ziemia. To głównie naszyjniki, bransoletki i kolczyki. Było tego sporo - zdradza. - Torebkę przejęła najpierw opiekunka Młodzieżowej Rady Bielan, ale w poniedziałek oddamy ją policji, która zweryfikuje do kogo może należeć biżuteria - podsumowuje burmistrz.